Петербургский «Зенит» был оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча против московского «Спартака» в Кубке России по футболу.

Информация об этом появилась на официальном сайте РФС, решение по штрафам вынес КДК.

На 500 тысяч рублей «Зенит» оштрафовали на 500 тысяч рублей и условно дисквалифицировали фанатский «Вираж» на один матч Кубка России. Испытательный срок — 2 года.

Также на 150 тысяч рублей «сине-бело-голубые» были оштрафованы за нарушение Регламента возобновления РПЛ и КР, и еще на 100 тысяч рублей — за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

Отметим, после завершения матча «Зенит» — «Спартак» болельщики «Зенита» на фанатской трибуне продемонстрировали баннер с владельцем «красно-белых» Леонидом Федуном — изображение отсылало к определенному эпизоду сериала «Черное зеркало».