В Сочи, сегодня, 24 июля состоится турнир по смешанным единоборствам АСА 107, в главном бое которого сойдутся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

Отметим, поединок пройдет без зрителей, а сам турнир будет иметь формат телешоу, поскольку из-за пандемии коронавируса АСА не удалось договориться с администрацией Краснодарского края.

Прямая трансляция турнира ACA 107, главным боем которого станет поединок Емельяненко и Исмаилова, состоится на официальном сайте промоушена здесь. Она будет осуществляться по системе PPV — Pay Per View, аналогично трансляции проводит американский промоушен UFC.

Начало турнира назначено на 18:00 по московскому времени, однако Емельяненко и Исмаилов выйдут на бой не ранее, чем в 22:10 — такие данные сообщают организаторы боя.