Российский боец ММА и киноактер Олег Тактаров высказался по поводу грядущего боя на турнире АСА 107 между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.

Слова Тактарова приводит портал Sport24.

По мнению экс-бойца, ему даже нечего сказать про грядущий поединок. «Когда научатся себя вести и вежливо говорить, тогда можно будет что-то комментировать. Хотя, если мозгов нет, то потом не появится», — сказал Тактаров.

Также эксперт отметил, что вряд ли бы ввязался в бой с победителем поединка Исмаилов — Емельяненко, поскольку для такого мероприятия, нужны подготовительные процессы и полубои.

Напомним, турнир ACA 107 пройдет сегодня, 24 июля, в Сочи. Емельяненко и Исмаилов выйдут на бой не ранее 22:00 по мск. Ссылка на прямую трансляцию находится здесь.