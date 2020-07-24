Российская фигуристка Анастасия Шпилевая, которая выступает в танцах на льду с Григорием Смирновым, сообщила о том, что переболела коронавирусом.

В своем «Инстаграме» фигуристка рассказала, как у нее протекало заболевание. Спортсменка подчеркнула, что долго не верила в существование вируса, но соблюдала меры предосторожности.

«Но произошло то, что произошло. Я заболела.. В подробности вдаваться не буду, но скажу только что с такой болезнью я ещё не сталкивалась никогда», — подчеркнула Шпилевая, добавив, что она лечилась в больнице ФМБЦ имени Бурназяна.

Шпилевая рассказала, что после того, как начала приходить в форму после длительной болезни, появились осложнения. «Выйдя всего лишь на одну тренировку, я снова села дома. И передвигаться пока я могу только так», — сказала спортсменка.