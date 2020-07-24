Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, как проходят централизованные сборы у команды на базе в Рыбинске.

В интервью порталу «Лыжный спорт» Каминский сообщил, что нагрузки вырастут у всех спортсменов, в прошлом сезоне они были значительно меньше.

«Мы упустили майский этап, когда идет работа на координационно-технические качества», — отметил Каминский, добавив, что анатомическую адаптацию и втягивающий период команда прошла в формате самостоятельной работы.

По словам Каминского, с индивидуальной работой в домашних условиях было все не очень хорошо. «Приходится сейчас делать то, что по хорошему надо бы делать в мае-июне. А в целом по периодизации мы отстаем где-то на две недели», — заключил Каминский.