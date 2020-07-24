Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о том, как решается проблема с питанием на сборах команды в Рыбинске.

В интервью журналу «Лыжный спорт» Каминский отметил, что момент с питанием — рабочий, он связан не с базой в Дёмино, а с нормативами ЦСП Минспорта на питание во время сборов. Нормативы не меняются уже пять лет, а ценники выросли.

По словам тренера, в местной прессе раздули что-то невероятное с намеками на то, что на базе чуть ли не воруют. «И в ресторане, и в гостинице нам идут навстречу во всех вопросах, но в убыток себе они, естественно, не могут работать», — отметил Каминский.

Как заявил тренер, спортсмен не должен быть голодным и задача руководства — это обеспечение всем необходимым для полноценных тренировок. «Сейчас мы добавили по 300 рублей на спортсмена в сутки за счёт СБР. Прислали нам, так сказать, «материальную помощь», — рассказал Каминский.