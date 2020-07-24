Итальянский спортивный журналист и инсайдер Николо Скира сообщил, что петербургский «Зенит» согласовал трехлетний контракт с хорватским защитником Деяном Ловреном.

По информации Скиры, которую он опубликовал в личном «Твиттере», «Зенит» заплатит «Ливерпулю» за переход игрока сумму в 8,5 миллионов евро. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что клубам удалось договориться только на сумму в 12 миллионов евро (около 10,9 млн фунтов).

По данным СМИ, зарплата Ловрена может составить около 2,5 миллионов евро в год.

Сейчас Деяну Ловрену 31 год. Он является чемпионом Англии в составе «Ливерпуля», также выигрывал с командой кубок Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. За «мерсисайдцев» Ловрен выступает с 2014 года, ранее он играл за «Саутгемптон», «Лион» и «Динамо Загреб».