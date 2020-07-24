Российский баскетболист, атакующий защитник Виталий Фридзон рассказал о причинах перехода в петербургский «Зенит».

В интервью порталу «Спорт день за днем» Фридзон заявил, что предложение «Зенита» было не единственным, но самым предпочтительным. Прежде всего, баскетболист хорошо знает тренера Хавьера Паскуаля, который работал в Евролиге: о нем хорошо отзывались знакомые баскетболисты Фридзона.

«Мне очень хочется поработать с ним. Перед осуществлением трансфера Паскуаль связался со мной, поговорил и рассказал свое видение, как намерен использовать меня в команде», — сообщил Фридзон, отметив, что все говорят о том, что Паскуаль хорошо раскрывает лучшие стороны своих игроков.

Напомним, сейчас Виталию Фридзону 34 года, ранее он выступал за ЦСКА, «Химки» и «Локомотив-Кубань».