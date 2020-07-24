Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» подтвердил информацию о случаях заражения коронавирусом в команде.

Официальное заявление клуба появилось на их сайте. После плановой проверки спортсменов, тренеров и персонала выяснилось, что коронавирусом заразились 9 игроков.

Отмечается, что зараженные сейчас находятся под наблюдением врачей и сидят на карантине. Болезнь у всех зараженных протекает бессимптомно.

Те хоккеисты, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус, продолжают тренировочный процесс на площадке в в Череповце.

Это не первый случай заражения коронавирусом в клубах Континентальной хоккейной лиги в начале подготовки к новому розыгрышу КХЛ. Ранее о случаях заражения сообщили в московском «Спартаке», омском «Авангарде» и ЦСКА.