Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» подтвердил информацию о случаях заражения коронавирусом в команде.
Официальное заявление клуба появилось на их сайте. После плановой проверки спортсменов, тренеров и персонала выяснилось, что коронавирусом заразились 9 игроков.
Отмечается, что зараженные сейчас находятся под наблюдением врачей и сидят на карантине. Болезнь у всех зараженных протекает бессимптомно.
Те хоккеисты, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус, продолжают тренировочный процесс на площадке в в Череповце.
Это не первый случай заражения коронавирусом в клубах Континентальной хоккейной лиги в начале подготовки к новому розыгрышу КХЛ. Ранее о случаях заражения сообщили в московском «Спартаке», омском «Авангарде» и ЦСКА.
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