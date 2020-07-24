Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась новой фотографией с катка СШОР ЦСКА им. Жука в Москве.

В своем «Инстаграме» она поделилась фотографией с новым подопечным Елены Буяновой, экс-учеником Этери Тутберидзе Егором Рухиным.

«Пятница. Утро. Работаем», — написала Тарасова, прикрепив хэштеги #тренировка, #цска и #егоррухин.

Егор Рухин сменил тренерскую команду в текущее межсезонье.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова будет помогать обосновавшейся в Москве двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. На постоянной основе россиянка тренируется в Канаде у Брайана Орсера, но не может сейчас вылететь в Торонто из-за закрытых границ. В России фигуристке разрешили тренироваться на льдуЦСКА, Татьяна Тарасова будет помогать фигуристке с короткой программой и тренировками.