Российский баскетболист, бронзовый призер Олимпиады и чемпионата Европы Виталий Фридзон рассказал о том, когда начнет тренировки вместе с петербургским «Зенитом».

В интервью порталу «Спорт день за днем» Фридзон рассказал, что сейчас он находится у себя на родине в Брянской области, в городе Клинцы. Сейчас баскетболист проводит тренировки в зале и готовится к переезду в Санкт-Петербург.

«Если не будет никаких форс-мажоров, у нас в начале августа медосмотр и 10 августа первая тренировка, так что к этому времени должен быть в команде», — сообщил Фридзон.

Напомним, Виталий Фридзон подписал контракт с «Зенитом» в июле 2020 года. Ранее он выступал за «Химки», ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Контракт с петербургской командой подписан на один год.