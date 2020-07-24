Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от грядущего финала Кубка России по футболу, в котором сыграют «Зенит» и «Химки».

По словам Быстрова в эфире программы «Все на матч!», «Химки» готовы к одному матчу, который провели против «Урала». «Половина игроков не будут спать ночью и будут трястись до самого начала матча», — сказал эксперт, отметив, что все будет зависеть только от «Зенита», у этого клуба большой запас прочности.

Также Быстров предположил, что арбитры хорошо отработают на финале Кубка России.

«Советую всем критикующим, возьмите свисток, выйдите во двор и посудите игру мужиков три на три, без фингала они домой не вернутся», — отметил экс-футболист.

Финал Кубка России состоится 25 июля на «Екатеринбург-Арене».