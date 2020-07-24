Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил о том, что «Химки» заранее уведомили РФС о своем участии в розыгрыше Российской Премьер-лиги сезона-2020/21.

Слова Алаева приводит агентство ТАСС.

«9 июля «Химки» по запросу РПЛ направили официальное письмо о своем участии в премьер-лиге», — отметил генсек РФС, что также клуб подготовил полный пакет необходимых документов.

«То есть на тот момент они уже определились», — отметил Алаев.

Напомним, в РФС задумались над изменением регламента РПЛ из-за случая «Химок»: команда очень долго не делала официальных заявлений о выходе в Премьер-лигу из ФНЛ, в прессе постоянно появлялись противоречивые заявления от тренера «Химок» Сергея Юрана и министра спорта Московской области Романа Терюшкова.