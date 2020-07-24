Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» поставил перед собой задачу вернуться в РПЛ за один сезон.

В официальном обращении клуба отмечается, что именно такая задача стоит перед тренерским штабом и игроками. Также у команды будут самые высокие задачи в Кубке России, который пройдет в новом формате.

«У нас есть амбициозный тренер, который доказал, что умеет работать с молодежью – безусловно, молодым игрокам тоже будут предоставлены шансы показать себя», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 26 июля, команда собирается в Москве, где начнет подготовку к сезону-2020/21 в ФНЛ. В турнирной таблице РПЛ по итогам сезоне-2019/20 самарцы оказались на 15-м месте.

«Мы все вместе будем выходить из той ситуации, в которой оказались», – говорится в официальном обращении клуба.