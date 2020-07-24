Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от поединка против Александра Емельяненко на турнире АСА 107 в Сочи.

В интервью порталу Sports.ru Исмаилов подчеркнул, что может играть на двух этажах, а его противник имеет только один. «В психологическом плане я гораздо увереннее Саши. Это 100%», — подчеркнул боец.

Также Исмаилов отметил, что его соперник не хочет борьбы. «Если бы он дал мне правильный ответ, возможно, бой проходил бы только в стойке. Но он сказал: «Показывай все что ты можешь, потому что ты ничего не можешь», — отметил боец, подчеркнув, что будет делать в бою все, что умеет.

Турнир АСА 107 уже начался, заглавный бой вечера между Емельяненко и Исмаиловым можно посмотреть здесь.