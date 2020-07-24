Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о том, как сложно ей было работать с партнером Максимом Траньковым, когда начинались их отношения.

В своем «Инстаграме» Волосожар выложила пост, где рассказала, что они с Траньковым успешно прошли испытание, постоянно находясь вместе — на работе и дома. «Наши отношения начались еще до Олимпиады: постоянные тренировки, переживания и даже ссоры — напряжение было на высоте», — написала Волосожар, отметив, что общая цель затмевала все мелочи.

Фигуристы старались не переносить проблемы со льда в обычную жизнь. Волосожар подчеркнула, что вне работы им с мужем комфортно вместе, конфликты в семье бывают, но Татьяна старается не раздувать скандал. «С появлением Анжелики у меня стало больше забот и на конфликты совсем нет времени», — заключила спортсменка.

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали олимпийскими чемпионами Сочи в парном катании и в командных соревнованиях.