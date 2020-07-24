Российский футболист Александр Кокорин присутствует в зрительном зале на турнире АСА 107 в Сочи, где в рамках главного боя вечера сойдутся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.

О визите футболиста сообщает «Твиттер» портала «Спорт-Экспресс», в аккаунте разместили видео, на котором Кокорин проходит между рядов в зрительном зале.

Отметим, в клетку бойцы выйдут не ранее 22:00 по московскому времени, пока на турнире продолжаются бои майнкарда. Ссылку на прямую трансляцию турнира можно увидеть здесь.

Ранее в АСА сообщили, что турнир пройдет в формате телевизионного шоу и билеты на ивент продаваться не будут, поскольку организаторы не сумели договориться об этом с администрацией Краснодарского края: в регионе из-за коронавируса пока не снимают режим повышенной готовности.