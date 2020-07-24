Стало известно, когда стартует новый сезон в чемпионате Англии по футболу. По сообщениям пресс-службы лиги, в руководстве определили дату начала сезона-2020/21 — это 12 сентября.

Завершить новый розыгрыш чемпионата Англии по футболу планируют 23 мая 2021 года.

Матчи заключительного тура текущего сезона АПЛ пройдут в воскресенье, 26 июля, все матчи начнутся в одно время — 18:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Английской Премьер-лиги является «Ливерпуль». Команда обеспечила себе чемпионство еще в июне, в турнирной таблице подопечные Юргена Клоппа стали недосягаемыми для соперников. После 37 туров «Ливерпуль» набрал 96 очков, на 18 баллов мерсисайдцы опережают «Манчестер Сити».

Отметим, «Ливерпуль» завоевал титул чемпиона Англии впервые за 30 лет.