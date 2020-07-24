Хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен проходит медицинское обследование в Лондоне перед тем, как подпишет контракт с петербургским «Зенитом».

Об этом сообщает портал Metaratings. Ранее СМИ сообщали о том, что Ловрен уже вылетел в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с новым клубом, но эта информация оказалась ошибочной.

Разные источники сообщали о том, что футболист уже согласовал трехлетний контракт с «Зенитом», при этом клубы договорились о сумме трансфера: это может быть как 8,5 млн евро, так и 12 млн евро.

Сейчас Ловрену 31 год, цвета «Ливерпуля» он защищает с 2014-го года. Футболист стал чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе мерсисайдцев. В составе сборной Хорватии Деян Ловрен стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года.