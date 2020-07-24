Легендарный американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон высказался о грядущем бое против другого ветерана бокса Роя Джонса-младшего.

В интервью ESPN Тайсон заявил, что согласился на бой потому, что реально может это сделать, а также считает, что другие люди поверят в себя после этого. «Это не значит, что я начинаю новую карьеру в 54 года, но и жизнь ведь тоже не заканчивается», — отметил Тайсон.

Также Тайсон отметил, что они с Джонсом уверенные в себе профессиональные бойцы, поэтому смогут позаботиться о себе в выставочном бою на 8 раундов.

Напомним, поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим пройдет 12 сентября в городе Карсон, штат Калифорния, США. Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году, а Рой Джонс-Младший закончил выступления на ринге в 2018-м.