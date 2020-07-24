Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева показала подписчикам свой новый рисунок.

В своем творческом аккаунте в «Инстаграме» Медведева показала портрет американского фигуриста-одиночника Нейтана Чена. Спортсмен изображен в костюме для произвольной программы под OST из фильма «Рокетмен», ее он исполнял в сезоне-2019/20, выиграв два этапа и финал Гран-при.

«Желтый костюм и его Нейтан Чен», — подписала рисунок Медведева.

Напомним, Нейтан Чен является двукратным чемпионом мира по фигурному катанию, а также трехкратным победителем финала серии Гран-при. Сейчас фигурист совмещает спортивную карьеру и учебу в Йельском университете.

Сама Евгения Медведева находится в Москве, она тренируется на льду СШОР ЦСКА, пока не возможности улететь в Канаду из-за пандемии коронавируса.