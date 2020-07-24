Бывший футбольный арбитр, судья FIFA Сергей Хусаинов высказал свое мнение по поводу предвзятости судейства в чемпионате России по футболу на играх петербургского «Зенита».

В интервью порталу «ВсёПроСпорт» Хусаинов отметил, что «Зенит» судят по-особенному.

«Если ты принимаешь решения по правилам игры, больше «Зенит» судить не будешь», — сказал арбитр, вспомнив матч петербуржцев двухлетней давности: судья дал желтую карточку Доменико Кришито по справедливости, а его раскритиковали и больше не ставили на игры «Зенита».

«Более того, его вообще отодвинули от судейства – посоветовали сосредоточиться на деятельности в МЧС», — подчеркнул Хусаинов.

Также арбитр отметил, что он выступает не против «Зенита», а за объективность.