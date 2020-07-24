Российский боец ММА Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Емельяненко в главном бою вечера на турнире АСА 107 в Сочи.

Поединок в октагоне продлился три раунда: во всех доминировал Магомед Исмаилов, еще в первом раунде он отправил соперника в нокдаун, а к концу второго Емельяненко уже был сильно избит. В третьем раунде судья остановил бой, поскольку Исмаилов провел жесткую серию ударов, а Емельяненко не смог ему ответить.

Отметим, для Емельяненко и Исмаилова этот бой стал первым в 2020 году. В ноябре 2019 года Александр Емельяненко победил стронгмена Михаила Кокляева в поединке по правилам бокса, а Исмаилов одержал победу в ММА над Артемом Фроловым в сентябре 2019 года.

Турнир прошел в формате телешоу без зрителей из-за пандемии коронавируса и режима повышенной готовности в Краснодарском крае.