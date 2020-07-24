Российский защитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин близок к уходу из клуба.

Как сообщает портал «Спорт-Экспресс», Набабкин может покинуть ЦСКА уже этим летом, действующее соглашение игрока с клубом истекает 31 июля, с большой долей вероятностью контракт продлен не будет.

Напомним, Кирилл Набабкин стал игроком ЦСКА в 2010 году, до этого он выступал за «Москву». В составе ЦСКА защитник провел 249 матчей во всех турнирах, а также стал автором четырех забитых мячей. В сезоне-2019/20 Набабкин сыграл 13 матчей за клуб и не отметился результативными действиями.

В футболке ЦСКА Набабкин трижды стал чемпионом России по футболу, выиграл два Кубка России и три Суперкубка России. Сейчас игроку 33 года. За национальную сборную России он провел пять матчей.