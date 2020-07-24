Российский боец ММА Магомед Исмаилов высказался о победе над Александром Емельяненко на турнире АСА 107 в Сочи.

Слова Исмаилова цитирует портал «Спорт-Экспресс». После поединка боец сказал, что всегда старается пробовать себя в чем-то новом.

«Каждый из нас, пробуя что-то новое, может пролететь над гнездом кукушки. Но мы продолжим пробовать. И ничего страшного, если случится этот полет», — сказал Исмаилов, подчеркнув, что Александр Емельяненко — особенный для него боец и победа над ним стала особенной.

«Хочу поблагодарить всех, кто за меня переживал, кто болел. Все, кто ждал моего поражения — я намерено расстроил вас», — сказал Исмаилов.

Напомним, победу в главном бою вечера Магомед Исмаилов одержал техническим нокаутом в третьем раунде.