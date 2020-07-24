Российский футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин высказался о победе Магомеда Исмаилова над Александром Емельяненко.

Слова Кокорина приводит портал Sport24. «Ожидал большего от земляка», — сказал футболист после завершения поединка на турнире АСА 107 в Сочи. И Александр Кокорин, и Александр Емельяненко родились в Белгородской области.

Турнир прошел в формате телешоу без зрителей из-за пандемии коронавируса, однако Александр Кокорин присутствовал в зале и смотрел бой вживую.

Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим аккаунтов в третьем раунде, он доминировал весь бой и уже в первом раунде отправил соперника в нокдаун. Для Исмаилова эта победа стала 16-й в карьере в смешанных единоборствах, на его счету еще одна ничья и одно поражения.