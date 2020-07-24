Российский боец ММА Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с Магомедом Исмаиловым на турнире АСА 107 в Сочи.

Информацию об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Во время боя у Емельяненко открылось рассечение, рефери дал продолжить бой, но потом остановил поединок. Таким образом, Емельяненко потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде. На протяжении всего боя Исмаилов доминировал, и к концу второго раунде его оппонент уже был сильно избит.

Турнир прошел без зрителей из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений в Краснодарском крае.

Поражение от Исмаилова стало восьмым в карьере Емельяненко в ММА, на его счету 28 побед и одна ничья. Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу в ММА, в его карьере было два поражения и одна ничья.