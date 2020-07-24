Главные новости дня из мира спорта за пятницу, 24 июля — в традиционном дайджесте на портале Nevasport.

Исмаилов победил Емельяненко на АСА 107: технический нокаут в третьем раунде

Российский боец ММА Магомед Исмаилов одержал победу над Александром Емельяненко в главном бою вечера на турнире АСА 107 в Сочи. Поединок в октагоне продлился три раунда: во всех доминировал Магомед Исмаилов, еще в первом раунде он отправил соперника в нокдаун, а к концу второго Емельяненко уже был сильно избит. В третьем раунде судья остановил бой, поскольку Исмаилов провел жесткую серию ударов, а Емельяненко не смог ему ответить.

«Зенит» оштрафовали на 750 тыс рублей за матч со Спартаком». Полмиллиона — за баннер

Петербургский «Зенит» был оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча против московского «Спартака» в Кубке России по футболу. На 500 тысяч рублей «Зенит» оштрафовали за оскорбительный баннер и условно дисквалифицировали фанатский «Вираж» на один матч Кубка России. Также на 150 тысяч рублей «сине-бело-голубые» были оштрафованы за нарушение Регламента возобновления РПЛ и КР, и еще на 100 тысяч рублей — за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

«Добавили нервозности»: Дюков предложил изменить регламент РПЛ из-за «Химок»

Российский Футбольный Союз планирует внести изменения в регламент из-за ситуации с ФК «Химки»: клуб очень долго определялся, в какой лиге команда будет играть в следующем сезоне — в РПЛ или ФНЛ. Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев отметил, что во всех регламентах сезона будет выделен специальный временной отрезок. «У клубов будет семь дней, чтобы сделать выбор, в каком турнире играть — либо после процедуры лицензирования, либо после окончания сезона», — подчеркнул Рогачев.

РФС утвердил структуру календаря на новый сезон. Первый матч пройдет в Москве

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) утвердил структуру календаря РПЛ на сезон-2020/21. Первым матчем сезона станет сражение за Суперкубок России, которое состоится 7 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Первый тур РПЛ запланирован на 8-9 августа. В течение августа будут сыграны шесть туров, затем РПЛ сделает паузу на международные матчи. Первые два тура пройдут в недельном цикле, затем добавятся матчи в середине недели.

РФС назвал даты трансферных окон в сезоне-2020/21

Российский футбольный союз (РФС) огласил даты трансферных окон в новом сезоне. В пятницу, 24 июля, состоялось очередное заседание Союза, оно проходило в режиме видеоконференции. РФС утвердил следующие даты регистрационных периодов: летнее трансферное окно — 26 июля 2020 года — 17 октября 2020 года; зимнее — 29 января 2021 года — 25 февраля 2021 года.

Формула-1 отказалась от этапов Гран-при в США, Мексике и Бразилии

Формула-1 не будет проводить этапы Гран-при в США, Мексике и Бразилии в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ВВС. Руководство «королевских гонок» считает, что проводить соревнования в этих странах было бы безответственным решением, так как в них пока сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Матч «Зенит» — «Химки» в финале Кубка России обслужит бригада Москалева

РФС объявил судейские назначения на финальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками». Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Резервным судьей назначен Алексей Матюнин, резервный ассистент судьи — Константин Шаламберидзе.