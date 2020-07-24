Российский стронгмен Михаил Кокляев высказался о бое Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко на турнире АСА 107.

Слова Кокляева приводит портал Sport24.

«Поздравляю Магомеда с этой победой! У меня с Емельяненко, конечно, свои счеты», — сказал стронгмен, отметив, что не делал ставок на бой.

Кокляев подчеркнул, что не держал зла на Емельяненко, однако он сострил после их поединка в ноябре 2019 года несмотря на то, что понимал трагедию соперника.

«Да, ты выиграл, но уйди ты джентльменом! Вот оно бумерангом все вернулось», — подчеркнул Кокляев. Также стронгмен отметил, что хотел бы провести реванш с Емельяненко по правилам бокса.

Напомним, Макгомед Исмаилов победил Александра Емельяненко техническим нокаутом в 3-м раунде.