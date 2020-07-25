Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян оценил бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.

«Емеля, Емеля, сколько ж ты газовал? Мага – камень», – прокомментировал Ян, недавно ставший чемпионом мира.

Турнир АСА 107 в Сочи, на котором Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде, проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений в Краснодарском крае.

Поражение от Исмаилова стало восьмым в карьере Емельяненко в ММА, на его счету 28 побед и одна ничья. Магомед Исмаилов одержал 15-ю победу в ММА, в его карьере было два поражения и одна ничья.