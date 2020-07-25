Форвард «Зенита» Артем Дзюба в преддверии финала Кубка России оценил соперника сине-бело-голубых по финальному матчу.

Дзюба отметил, что в полуфинале с «Уралом» Химки» произвели потрясающее впечатление.

«Я в шоке, если учесть, что с марта «Химки» не играли, а так несутся! Выглядели очень уверенно и заслуженно победили. Молодцы!», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба подчеркнул, что в финале «Зениту» нужны эмоции. Такие игры, по его словам, особые — нужно выкладываться максимально. Самое главное, по мнению, Дзюбы — это трофеи, а все остальное уходит на второй план.