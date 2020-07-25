«ПСЖ» выиграл Кубок Франции, обыграв в финале «Сент-Этьен» со счетом 1:0. Единственный мяч на 14-й минуте провел бразилец Неймар.

Для парижан эта победа в Кубке стала тринадцатой в истории клуба. Это национальный рекорд, «ПСЖ» опережает ближайшего преследователя «Марселя» на три победы.

Кроме того, «ПСЖ» в четвертый раз оформил золотой дубль, победив за один сезон в чемпионате и Кубке страны. Это является повторение рекорда Франции – у «Сент-Этьена» также четыре золотых дубля.

Победа «ПСЖ» омрачилась травомй нападающего Килиана Мбаппе, который получил повреждение и был заменен в первом тайме. Оборонец «Сент-Этьена» Лоик Перрен за этот фол получил красную карточку.

«ПСЖ» продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где команде Томаса Тухеля предстоит сыграть в четвертьфинале.