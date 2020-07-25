Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не смог продолжить финальный матч Кубка Франции. После фола на 27-й минуте защитника Лоика Перрена форварду потребовалась замена. За грубый фол главный арбитр Амори Делерю удалил Перрена, посмотрев перед этим ВАР. Вместо Мбаппе на поле вышел Пабло Сарабия.

«ПСЖ» довел до победы финальный матч Кубка Франции, после чего Мбаппе вышел на награждение на костылях. Там у него состоялся диалог с президентом Франции Макроном, в котором Мбаппе пожаловался на боли, но отметил, что по его мнению, перелома у него нет. Также Мбаппе подчеркнул, что сразу после награждения отправится в больницу на диагностику.

«ПСЖ» выиграл Кубок Франции благодаря голу Неймара и оформил золотой дубль. Ранее команда Тухеля выиграла чемпионат Франции.