Российский боец ММА Магомед Исмаилов рассказал, что предполагал, что его бой с Александром Емельяненко остановят еще в ранней стадии.

Исмаилов отметил, что видел, что Емельяненко «поплыл».

«Я уже думал, что все, сейчас бой остановят. Я там до гонга три хороших удара нанес, он практически не сопротивлялся. Но рефери говорит, что гонг был. Раз гонг, значит гонг. Если бы я победил в первом раунде, сказали бы, что мне повезло, что я не дышу, что я умираю», — сказал Исмаилов.

Также боец отметил, что не понимал, как можно выходить драться с Емельяненко — «это же сумасшедшая большая машина».

Исмаилов разбил Емельяненко в третьем раунде техническом нокаутом. Бой состоялся на турнире АСА 107 в Сочи.