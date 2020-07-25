Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал комментарий после боя с Магомедом Исмаиловым, в котором он проиграл в третьем раунде техническим нокаутом.

«Все проходит, и это пройдет», — цитирует ТАСС слова 38-летний Емельяненко.

Отметим, что сразу после боя Емельяненко отправился в больницу.

Всего в активе Исмаилова стало 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. У Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Турнир АСА 107 проходил без зрителей из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений в Краснодарском крае.