Наставник «Зенита» Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ по итогам июля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За Семака солидарно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Помимо двукратного чемпиона России в качестве тренера на награду лучшему специалисту месяца в РПЛ претендовали Виктор Гончаренко из ЦСКА, Марко Николич из «Локомотива», Сергей Подпалый из «Арсенала» и «Леонид Слуцкий из «Рубина».

«Зенит» в июле обеспечил себе золотые медали РПЛ, обыграв «Краснодар». Далее последовали победы команды Семака над «Сочи» и «Оренбургом». Также в активе «Зенита» ничья с «Ахматом» и победа над «Ростовом».