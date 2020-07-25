Крайний защитник Денис Терентьев возвращается в «Зенит» по окончании аренды. Как отмечает «Бобсоккер», 31-го июля заканчивается арендный договор «Зенита» и «Уфы» по воспитаннику петербургского футбола.

В составе «Уфы» Терентьев провел 10 матчей и забил один гол. Терентьев начнется готовятся к сезона вместе с «Зенитом» и должен статься заменой уходящему Игорю Смольникову. С «Зенитом» Терентьев подписал новый контракт перед тем, как уйти в аренду.

Ранее 27-летний Терентьев играл за «Зенит-2», «Томь» и «Ростов». Правый защитник побеждал вместе с «Зенитом» в сезоне 2018/2019 года.