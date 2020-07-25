Коронавирус: сколько заболевших в России на 25 июля

Согласно официальной статистике на субботу, 25 июля, в России зафиксированы 5 871 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 806 720, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 8 366 россиянина, всего по выздоровлению выписаны 597 140 пациента. 13 192 человек скончались, из них 146 — за предыдущие 24 часа.

На сегодня у 196 388 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 648 новых случаев. Всего 237264 жителей столицы заражен коронавирусом. В Московской области зафиксированы 148 новых пациента, общее число зараженных — 62609. В Санкт-Петербурге установлены 179 новых случаев (всего 30460 ).