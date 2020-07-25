Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подвёл итоги боя между российскими бойца Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко на турнире АСА 107.

Кадыров отметил, что задолго до боя оба спортсмена пытались победить друг друга в словесных баталиях через соцсети, где чаша перевешивала то в одну, то в другую сторону.

По словам Кадырова, в дебатах победитель не определился, поэтому бойцы полностью выложились на ринге. Это был интересный и красочный бой, итогом которого стала заслуженная победа Исмаилова.

Поздравляю Магомеда и Александра с этим долгожданным выяснением отношений! Но мне кажется, что в «Инстаграме» оба бойца выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции они растеряли», — отметил Кадыров в ВК.

Кадыров подчеркнул, что не обойтись без матча-реванша, главным условием которого должен быть предбоевой инстаграм-баттл на радость болельщикам и более усиленные тренировки.

Напомним, Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.