«Зенит» в решающем матче Кубка России выйдет играть почти оптимальным составом. Травмированных в команде нет, за исключением вратаря Андрея Лунева.

Состав сине-бело-голубых достаточно прогнозируем. Единственная загадка — кто останется лишним из тройки футболистов Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Далер Кузяев.

В воротах появится Михаил Кержаков. Справа сыграет Вячеслав Караваев. В центре обороны выйдут Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович. Слева у Семака два варианты — Дуглас Сантос и Жирков. Если Семак отрядит Сантоса в центр поля, то слева выйдет Юрий. В середине вместе с Сантосом выйдет Вильмар Барриос. По краям появятся Далер Кузяев и Малком. В центре нападения Артем Дзюба и Сердар Азмун. Магомед Оздоев в этом случае останется в запасе.

Состав «Зенита» в матче с «Химками» (версия Nevasport): Кержаков — Караваев, Иванович, Ракицкий, Жирков — Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Малком — Дзюба, Азмун