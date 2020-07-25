«Зенит» не станет продлевать заканчивающийся контракт с защитником Браниславом Ивановичем. Об этом сообщает«Спорт-Экспресса».

Как отмечает источник, 36-летний защитник отказался идти на снижение зарплаты, которое ему предлагал «Зенит». Отмечается, что существует неопределенность останется ли в «Зените» венесуэлец Йордан Осорио.

Напомним, что Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в 2017 году. Срок его текущего соглашения истекает 31 июля.

В прошешем сезоне Иванович сыграл за «Зенит» 25 матчей в РПЛ и забил четыре мяча.