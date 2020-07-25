«Манчестер Сити» выделит своему тренеру Хосепу Гвардиоле огромные деньги на усиление состава в ближайшее трансферное окно.

По информации Sport.es, руководители вице-чемпионов Англии готовы потратить на трансферы около 300 млн фунтов для покупки желанных футболистов для Гвардиолы футболистов.

Отмечается, что «Сити» планирует усилить три позиции — центрального защитника, вингера и атакующего полузащатника. Позиция центрдефа является приоритетной. Здесь нужно сразу две покупки, поскольку в прошлом сезоне Гвардиоле приходилось двигать на позицию центрального защитника полузащитника Фернандиньо из-за травм Лапорта и Стоунза. Гваридола хочет приобрести левоного и правоного игрока на позиции защитников. На позицию атакующего полузащитника и вингера нужно отыскать замену ушедшим из клуба Лерою Сане и Давида Сильве.