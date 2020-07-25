Экс-капитан «Барселоны», главный тренер «Аль-Садда» Хави заразился коронавирусом. Испанец заявил, что не сможет присоединиться к команде в момент возобновления сезона. Специалиста заменит Давид Пратс.

Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса, — приводит слова Хави твиттер «Аль-Садда».

Хави отметил, что когда ему разрешат, то он с радостью вернется к своим обязанностям.

В субботу «Аль-Садд» должен сыграть против «Аль-Хора» в чемпионате Катара в дебютном матче после возобновления сезона, который прерывался в марте из-за пандемии.