Российский боец MMA Александр Емельяненко подвел итоги боя с Магомедом Исмаиловы на турнире ACA 107 в Сочи, в котором он уступил в третьем раунде техническим нокаутом.

Емельяненко доволен тем, что ему удалось увидеть моменты, которые нужно проработать. Боец считает, что ничего катастрофического и нового Исмаилов не преподнес. Емельяненко отметил, что предвидел его план боя, но впопыхах рвался закончить турнир досрочно. Спортсмен заявил, что не чувствовал никакой опасности от Исмпаилова — тот делал все, что смог сделать.

«В отличие от Исмаилова, я хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может. Стремная победа Исмаилова. Пусть засчитает ее себе, а я себе это поражение считать не буду», — цитирует Емельненко интернет-издание Vseprosport.ru.

Емельяненко заявил, что хотел драться в отличие от своего соперника и намеревался продолжить бой, но судьи остановили поединок.