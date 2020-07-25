Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, а данный момент выступающий на правах аренды за «Сельту», может перебраться в чемпионате Турции. Об этом сообщает журналист Беркай Тургюз на своей странице в твиттере.

Как отмечает источник, в услугах 30-летнего россиянина заинтересован «Фенербахче». По информации, представители Смолова уже провели первую встречу руководством турецкого клуба. Источник отмечает, что встреча сторон прошла успешно, но принципиального соглашения пока не достигли.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Смолов сыграл 14 матчей за «Сельту» и забил два мяча — по голу в ворота суперклубов — мадридского «Реала» и «Барселоны».»Сельте удалось сохранить прописку в Ла Лиге на следующий сезон.

Смолов играет за «Локомотив» с 2018 года, перебравшись в московский клуб из «Краснодара».