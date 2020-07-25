Московский «Локомотив» провел переговоры о возможном переходе нападающего Александра Кокорина. По сведениям журналиста Сергея Егорова, несколько дней назад игроку звонил гендиректор клуба Василий Кикнадзе. Отмечается, что нападающий отнесся позитивно к этому варианту.

Требования Кокорина по контракту — 10 миллионов евро за три года. Егоров пишет, что в понедельник трансферный комитет «Локомотива» может согласовать сумму предложения футболисту — 2,4 млн евро в год плюс бонусы.

По словам Егорова, Кикнадзе рассчитывает, что перед Лигой чемпионов клубу нужен сильный ход, способный дать надежду на то, что московский клуб выступит в этом турнире успешнее, чем в последние два года, когда «Локомотив» уступил 10 раз в двенадцати матчах.

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает в конце июля, после чего форвард станет свободным агентом.