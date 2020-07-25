Боец ММА в тяжелом весе Александр Емельяненко предложил среднетяжу АСА Магомеду Исмаилову бой-реванш.

Исмаилов отметил, что больше не хочет драться в тяжах, а планирует вернуться в свою комфортную весовую

«Саша сказал: «Че, реваншнем?». Я сказал: «Если ты пожелаешь, пусть это случится», — приводит слова Исмаилова «Матч ТВ».

Исмаилов отметил, что последние полгода провел в очень тяжелом и строгом режиме, мало уделяя внимания семье.

Напомним, Исмаилов победил Емельяненко техническом нокаутом в третьем раунде на турнире АСА 107 в Сочи.