Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук приблизился к продолжению карьеры в итальянской Серии А.

По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, вероятность перехода игрока в «Милан» возросла после того, как миланский клуб отказался от идеи приглашения Ральфа Рангника на пост наставника команды и продлил контракт соглашение с тренером Стефано Пиоли. Миранчук — цель главного тренера «Милана».

Отмечается, что в ближайшее время «Милан» сделает «Локомотиву» предложение и вступит в официальные переговоры. Несмотря на финансовые требования «Локомотива», в соглашении полузащитника прописаны отступные в размере восемь миллионов евро. «Локомотиву» также интересен игрок «Милана» Ласкальт.

Миранчук играет за «Локомотив» с 2013 года. В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги 24-летний полузащитник провёл 27 матчей, забил двенадцать мячей и сделал три результативные передачи.