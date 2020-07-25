Российский биатлонист Евгений Сидоров сломал ключицу, в июле упав на тренировке во время сбора национальной сборной в Рыбинске.

Как рассказал старший тренер резерва сборной Сергей Белозеров, на первой же тренировке на классических роллерах биатлонист не вписался в поворот и вылетел с трассы. Сначала все было нормально, но во время обследования в больнице обнаружили перелом.

«Понятно, что полноценно тренироваться он сейчас не может, поэтому скорректировали его подготовку. Сейчас основная нагрузка будет ложиться на ноги», — приводит слова Белозерова ТАССю

Перелом не позволит Сидорову присутствовать на втором сборе национальной команды, который в августе также состоится в Рыбинске. Биатлонист должен поправиться к сентябрю.

Отметим, что 22-летний Сидоров в прошлом сезоне впервые попал в сборную России и выступил на трех этапах Кубка IBU.