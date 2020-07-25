Петербургский «Зенит» начал матч против подмосковных «Химок» в рамках финала Кубка России по футболу.

Игра проходит на стадионе «Екатеринбург-Арена», прямую трансляцию встречи можно найти здесь.

На стадионе присутствует около 3,5 тысяч зрителей: согласно решению Роспотребнадзора заполняемость арены не должна превышать 10%. Чуть более тысячи билетов выделили для болельщиков каждой из команд, также билеты были в свободной продаже.

Главный арбитр встречи — Владимир Москалев, ему будут помогать на линиях Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. Арбитрами VAR назначены Михаил Вилков и Алексей Стипиди.

Стартовый состав петербургской команды можно увидеть здесь, главный тренер команды Сергей Семак решил выставить сильнейших футболистов на игру против «Химок».